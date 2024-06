Emozione e riflessione, Roberto Gambino saluta i suoi concittadini e annuncia la nascita di “Avanti così Caltanissetta”

Il saluto di Roberto Gambino, sindaco uscente di Caltanissetta, alla sua città è stato un momento di grande emozione e riflessione. Con un sentito ringraziamento rivolto alle 8.167 persone che lo hanno sostenuto con il loro voto, Gambino ha ripercorso i momenti salienti del suo mandato. L’evento si è tenuto presso il centro culturale polivalente “Michele Abbate”, gremito di cittadini, ed è stata curato dalla giornalista nissena Ivana Baiunco.

Nel corso del suo discorso, Gambino ha condiviso le esperienze vissute durante i suoi cinque anni di amministrazione, offrendo un bilancio che ha mescolato ricordi positivi e difficoltà affrontate. Tra i momenti più significativi, ha menzionato con particolare emozione il giorno del suo insediamento e il suo matrimonio, eventi che hanno lasciato un’impronta indelebile sia nella sua vita personale sia in quella professionale. Non ha esitato, però, a parlare anche delle sfide più ardue, come la gestione della pandemia di COVID-19 e la crisi idrica che ha colpito la città, sottolineando come questi eventi abbiano messo alla prova la resilienza della comunità. Roberto Gambino ha inoltre sottolineato l’importanza delle iniziative culturali e sociali intraprese durante il suo mandato, evidenziando progetti specifici che hanno contribuito al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Ha parlato delle sfide logistiche e finanziarie affrontate e superate grazie alla cooperazione tra amministrazione, dirigenti e cittadini, certo che il lavoro svolto costituirà una solida base su cui il nuovo sindaco potrà costruire ulteriori successi.

Il sindaco uscente ha espresso profonda gratitudine per il supporto ricevuto durante il suo mandato. Ha riconosciuto gli sforzi della sua squadra e della comunità nel superare le sfide, sottolineando l’importanza della resilienza e della collaborazione soprattutto nei momenti di crisi. Gambino ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al progresso della città, evidenziando come ogni piccolo contributo abbia avuto un grande impatto.

L’incontro non è stato solo un’occasione per fare un bilancio del passato, ma anche un momento di riflessione sul futuro di Caltanissetta. Gambino ha lanciato un messaggio di speranza e incoraggiamento al nuovo sindaco, Walter Tesauro, augurandogli di proseguire sulla strada del progresso e del miglioramento per la città. Ha esortato i cittadini a continuare a lavorare insieme per il bene comune, sottolineando l’importanza della partecipazione civica e del senso di comunità.

Concludendo il suo intervento, Gambino ha annunciato la nascita di una nuova associazione, “Avanti così Caltanissetta”, che si prefigge di tutelare i diritti dei cittadini e promuovere iniziative volte al miglioramento della qualità della vita nella città. Questo annuncio ha confermato il suo impegno continuo verso la comunità, che lo ha salutato con affetto e riconoscenza alla fine dell’incontro, segno del rispetto e dell’affetto che la comunità nutre per Roberto Gambino.