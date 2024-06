Elezioni, l’ex sindaco Ruvolo: “Sono certo che con la vittoria della Petitto la città potrà tornare ad essere punto di riferimento per lo sviluppo dell’area del centrosicilia”

“Sono molto contento che al ballottaggio arrivi Annalisa Petitto perché ha rappresentato una personalità politica che in questi anni ha saputo fare opposizione tutelando gli interessi collettivi, in particolare sul tema della sanità sul quale il sindaco uscente è risultato molto distratto e ambiguo”. Così l’ex sindaco Giovanni Ruvolo sul ballottaggio tra i candidati sindaco Walter Tesauro e Annalisa Petitto che si svolgerà domenica 23 e lunedì 24 giugno.

“Sono contento – ha continuato l’ex sindaco – anche perché con la sua vittoria, che io sostengo, la città avrà la prima sindaco donna completando l’ultimo tassello di ruoli istituzionali apicali. In questo momento abbiamo infatti ai vertici della questura e della prefettura due donne che stanno facendo molto bene consentendo alla città di essere annoverata tra le città più sicure. Ho ritrovato con grande piacere un entusiasmo nei cittadini che sembrava sopito in questi ultimi anni grazie alla proposta civica rappresentata dalle liste che hanno sostenuto Annalisa Petitto. Cittadini che sono certo affiancheranno l’attività dell’amministrazione che nel programma ha garantito gli spazi e gli strumenti per la partecipazione diretta e organizzata dei cittadini alla vita politica e amministrativa della città. Sono certo – continua Ruvolo – che la città saprà scegliere la proposta migliore staccandosi dai comportamenti ondivaghi che hanno caratterizzato l’indirizzo politico degli ultimi 5 anni su temi molto delicati per la città, cito ad esempio il pagamento del debito Ato, il depotenziamento dei servizi sanitari, la perdita di identità della presenza universitaria a Caltanissetta. Atteggiamento al quale abbiamo assistito anche nell’appoggio al centrodestra da parte di esponenti di spicco che appartengono al movimento 5 stelle che si professa di area progressista. Sono certo che con la vittoria di Annalisa Petitto la città potrà tornare ad essere punto di riferimento per lo sviluppo dell’area del centrosicilia riprendendo anche intensi rapporti di tipo progettuale con le città costiere come Gela, Licata ed Agrigento per rappresentare un sistema di area vasta che integri e rafforzi un progetto unitario di sviluppo della Sicilia. La prima cosa che suggerisco e sono sicuro accoglierà Annalisa Petitto è quella di organizzare, con gli ambientalisti e i rappresentati dei quartieri e delle organizzazioni sociali, una piantumazione partecipata di alberi a ridosso della pista ciclabile di Pian del Lago che ha deturpato una zona di grande pregio dal punto di vista ambientale