Caltanissetta. Studentessa del Liceo Classico “Ruggero Settimo” vince Concorso letterario “La pagina che non c’era”

CALTANISSETTA. “La pagina che non c’era” è un concorso letterario nazionale piuttosto originale, in quanto unisce la lettura creativa alla scrittura mimetica: i partecipanti devono letteralmente immergersi nella lettura di un libro e aggiungere una pagina che deve integrarsi con assoluta naturalezza nel testo, in quanto scritta con lo stesso stile e la stessa coloritura che darebbe lo scrittore.

E’ quello che ha fatto Emanuela Fagone, della classe IIIAC del Liceo “R. Settimo”, con il libro “Comandante” di Sandro Veronesi ed Edoardo De Angelis, edito da Bompiani, dal quale è nata la sceneggiatura dell’omonimo film pluripremiato.

La pagina della studentessa è risultata la più coerente con il testo ed Emanuela ha vinto il primo premio nel concorso nazionale, per la qualità della scrittura che ha seguito i passi di Veronese e De Angelis in modo fedele. Lettura e scrittura si sono intrecciate nel lavoro portando la giovane scrittrice ad ottenere questo successo, giunto anche grazie all’incoraggiamento della docente di Italiano Valeria Natale e alla profonda convinzione della Dirigente della scuola Irene Cinzia Maria Collerone che crede fermamente nella possibilità che ogni agone stimoli gli studenti a fare del loro meglio.