Caltanissetta. La Giunta: “Curva Nord Tomaselli resta “Curva Nord Teschio”, Curva Sud intitolata a Franco Ferraro

CALTANISSETTA. La curva Nord dello stadio Tomaselli resterà la Curva Nord “Teschio”. ad affermarlo è stato il sindaco Roberto Gambino. Che ha spiegato così la sua decisione:

“Ho pensato che sia giusto così, perché in fin dei conti la curva è di chi l’ha costruita e di chi la vive, e in quella curva Totò è stato ricordato e onorato per anni. E così, dopo avere ascoltato tutte le parti, con deliberazione della Giunta di questa mattina, 7 giugno, è stato stabilito che la curva Nord verrà ufficialmente intitolata al giovane nisseno prematuramente scomparso nel 2004 Salvatore Grasta detto “Teschio” così come è stato chiesto a gran voce dalla tifoseria mentre la curva Sud verrà intitolata al compianto dipendente comunale ed ex storico custode dello stadio, Sig. Francesco detto Franco Ferraro”.