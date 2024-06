Caltanissetta. Il 29 giugno l’Associazione “Il Cuore dell’Inclusione” presente nella Parrocchia San Marco per distribuire vestiario

CALTANISSETTA. Il 29 Giugno 2024 presso la Parrocchia San Marco di Caltanissetta, l’Associazione I.C.I “Il Cuore dell’Inclusione” sarà presente per distribuire vestiario donato dai nostri concittadini e cittadine.

Grazie alla generosità di tanti, si è riusciti a raccogliere capi d’abbigliamento per donne, bambine (misure dai 9 mesi ai 4 anni) e si è alla ricerca di ulteriori donazioni per uomini e bambini. La distribuzione avverrà con turni di circa 30 minuti a famiglia, garantendo massima privacy. Vi contatteremo per comunicarvi il vostro turno.

Per essere inseriti nei turni e per eventuali richieste particolari, vi invitiamo a contattarci sulle nostre pagine:

-Instagram: https://www.instagram.com/associazione_ici/. –

Un sentito ringraziamento va a tutti i cittadini nisseni che hanno contribuito con le loro donazioni, senza di voi non sarebbe possibile realizzare questa iniziativa. Un ringraziamento speciale a Padre Antonio Lovetere per averci concesso lo spazio nella Parrocchia San Marco.

Associazione I.C.I “Il Cuore dell’Inclusione”