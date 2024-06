Caltanissetta, Calcio: si dividono le strade dell’Atletico Nissa e di mister Vittorio Branca

Si conclude il rapporto tra l’Atletico Nissa ed il mister Vittorio Branca, artefice della storica promozione in seconda categoria. Al termine di un cordiale incontro, la società presieduta da Salvatore Messina ha comunicato al tecnico l’intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza.Il sodalizio calcistico nisseno, conclusa questa vincente, convincente ed emozionante stagione, ha deciso di intraprendere nuove strade tecniche e di modificare ampiamente l’organico.

Indelebili i ricordi e le emozioni vissuti nel pirotecnico campionato, coronato dalla strepitosa vittoria ai play-off. Per questo il nome di Vittorio Branca, autentico maestro di calcio, rimarrà indissolubilmente legato ai colori dell’Atletico Nissa che “Ringrazia il mister per la passione, l’impegno e l’abnegazione mostrata sul campo e negli spogliatoi. Colonna solida dei successi e della promozione, molto abbiamo imparato dalla sua gestione dei rapporti umani. Grazie e … non addio ma arrivederci”