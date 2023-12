Sicilia. Incidente sul lavoro: schiacciato da camion rifiuti , è grave

Incidente sul lavoro nell’isola ecologica del Comune di Riposto, nel Catanese. Ferito un operaio. Il sindaco Davide Vasta si recato e’ stamane al centro di raccolta comunale di via Carbonaro dove, intorno alle 8.30, si e’ verificato l’infortunio di un lavoratore della ditta Impregico, che ha in appalto il servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune marinaro. Sul posto i carabinieri della Stazione di Riposto. Pare che l’operaio, un uomo di 56 anni, sia rimasto schiacciato tra un muretto di pietra e un camion dell’igiene urbana nel tentativo di evitare che il mezzo si schiantasse proprio contro il muro. La ricostruzione dell’incidente e’ ancora al vaglio dei militari dell’Arma. L’operaio e’ stato trasportato in eliambulanza al Trauma Center del Cannizzaro di Catania.

E’ arrivato con codice rosso con politraumi da schiacciamento ma e’ vigile e collaborativo. “Purtroppo questa mattina ci siamo svegliati con questa brutta notizia – dice il sindaco Davide Vasta – ci siamo recati sul posto per capire cosa fosse successo e abbiamo trovato i carabinieri che stavano compiendo i rilievi per determinare la dinamica dell’incidente. Adesso i medici stanno compiendo tutti gli accertamenti del caso. Nelle prossime ore avremo un quadro piu’ preciso”. L’isola ecologica resta chiusa al pubblico mentre il camion e’ stato sottoposto a sequestro dai carabinieri. Una circostanza che oggi comportera’ disagi nel servizio di raccolta dei rifiuti.