Sicilia. Grave incidente stradale: camion contro auto, un morto

Grave incidente mortale intorno alle 11 a Capo d’Orlando, in provincia di Messina. A perdere la vita, nello scontro tra un camion e alcune auto, un sessantenne che viaggiava su un’auto insieme alla moglie rimasta gravemente ferita. Il mezzo pesante ha preso fuoco. L’incidente si e’ verificato lungo la Statale 113, nei pressi del torrente Milio. Sono in corso di accertamento le cause dell’incidente che ha visto il camion finire contro alcune auto che arrivavano dal senso opposto. Ad avere la peggio e’ stato il sessantenne mentre la moglie e’ stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso. Ci sarebbero altri feriti. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia e soccorritori del 118.