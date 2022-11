Covid, ISS: 92% efficacia quarta dose contro forme gravi in over 80

In era Omicron, l’efficacia del vaccino anti-Covid nel proteggere dalle forme gravi di malattia è pari al 92% negli over 80 che hanno ricevuto la quarta dose da meno di 4 mesi e all’83% in quelli che l’hanno fatta da più di 4 mesi. Sono alcuni dei dati pubblicati dall’Istituto superiore di sanità, nel report settimanale esteso sull’andamento dell’epidemia in Italia.

Sempre fra gli ultra 80enni, nel periodo di prevalenza della ‘famiglia numerosa’ originata dalla variante Omicron, cioè a partire dal 3 gennaio 2022, l’efficacia del vaccino – intesa come riduzione percentuale del rischio nei vaccinati rispetto ai non vaccinati – nel prevenire i casi di malattia severa è pari all’81% nei vaccinati con ciclo incompleto o completo e all’88% nei vaccinati con dose aggiuntiva/booster.

Nella popolazione complessiva, è pari al 69% nei vaccinati con ciclo incompleto o completo e all’82% nei vaccinati con dose aggiuntiva/booster.