Caltanissetta. Ragazzo di 12 anni investito da un’auto in via Bloy sulla pista ciclabile

Un ragazzo di 12 anni, mentre era in sella alla sua bicicletta, è stato travolto da un’auto mentre si trovava nella pista ciclabile in via Bloy da poco realizzata. Il ragazzo, nel momento in cui è stato travolto dall’auto è finito a terra riportando traumi e contusioni.

Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportalo al Pronto Soccorso. Il ragazzo comunque non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia di Stato e la stessa Polizia Municipale che ha effettuato i rilievi del caso al fine di stabilire la dinamica del sinistro.