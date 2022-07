Caltanissetta, Ruggero Settimo si conferma fucina di talenti: 39 i “centisti” di cui 12 con la lode

Il Ruggero Settimo di Caltanissetta si conferma essere una fucina di talenti per giovani menti stimolate nelle loro abilità per sviluppare competenze variegate che potranno sfruttare nel loro progetto di vita futuro.

Conclusi gli esami di stato per i 149 studenti diplomati nei tre indirizzi (liceo classico, liceo linguistico e liceo coreutico) e pubblicate le votazioni sono stati 39 i ragazzi che hanno conquistato il massimo dei voti (100/100) e 12 di loro hanno pure conseguito la lode. A questi si aggiungono 23 alunni del corso linguistico Esabac che hanno conseguito anche il diploma francese (BACCALAUREAT) e ben 4 con il massimo punteggio (20/20).

Soddisfatta per il risultato raggiunto la dirigente Irene Cinzia Maria Collerone che sottolinea come i percorsi di studio progettati per i ragazzi, grazie anche al supporto dei docenti dell’istituto e a tutti i progetti e le attività extrascolastiche, rappresentano un’opportunità unica per gli studenti nisseni.

Anita Maria Carmela Arena

Martina Maria Spena

Sofia Nalbone

Matteo Cigna

Alice Stincone

Roberta Garlisi

Aurora Miceli

Myriam Mele

Alessandra Spataro

Hanno raggiunto la lode e sono stati iscritti nell’albo del Ministero dell’Istruzione che riporta i nominativi degli studenti di scuola statale e paritaria che hanno conseguito negli esami di Stato il punteggio di 100 e lode:

Arena Anita Maria Carmela (VBC), Cigna Matteo (VCC), Garlisi Roberta (VBC), Gueli Maria Teresa Rita (VBC), Mantione Federica (VBL), Mele Myriam (VCL), Nalbone Sofia (VAC), Spataro Alessandra (VCC), Spena Martina Maria (VBC), Stincone Alice (VBC) e Vecchione Ilenia Maria (VBL).

Plauso ulteriore per Miceli Aurora (V AL) che, oltre alla lode per il diploma del MIUR, ha ottenuto il massimo punteggio al Baccalaureat.

Ecco le foto dei “Bravissimi”: