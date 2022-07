Caltanissetta, Falcone (VI commissione): “Incontro proficuo e serrato con i vertici ASP”

I Consiglieri comunali della VI commissione Sanità , Matilde Falcone (Presidentessa), Federica Scalia (Vice Presidentessa), Giovanna Mulè, Di Dio Fabrizio, Caruso Angela, Schirmenti Antonietta, Faraci Lisa, Mazza Salvatore hanno incontrato lo scorso martedì il Managment Asp Direttore Generale Alessandro Caltagirone e la Direttorrice Sanitaria Marcella Santino per un’audizione alla quale era presente anche il Sindaco Roberto Gambino.

I rappresentanti cittadini hanno chiesto chiarimenti in merito problematica della carenza di personale Sanitario dell’Asp del territorio nisseno e all’unità operativa di neurochirurgia del P.O Sant’Elia.

Il Direttore Generale ha illustrato la situazione avendo riguardo a evidenziare che a fronte di una dotazione di 7 medici fino al 30 giugno ne erano presenti 6 e che per circostanze legate a dimissioni e permessi connessi alla maternità le forze in campo si sono ulteriormente ridotte. È in corso la ricerca di nuove figure professionali neurochirurgiche nonché l’imminente atto amministrativo correlato al concorso di primariato.

Il Direttore Generale ha poi illustrato la situazione relativa alle presenze del personale in forza all’azienda, fornendo ai componenti della commissione le tabelle estratte dal database dell’ufficio personale distinte per presidio, figura professionale con evidenza della situazione anno per anno dal 2019 ad oggi. La commissione ha focalizzato comunque la sua attenzione nell’ambito del territorio di Caltanissetta per competenza , (Servizi territoriali e P.O. Ospedale S’Elia).

“Un’occasione, quella di oggi, per un confronto sotto più punti di vista” ha spiegato la Presidentessa Matilde Falcone sottolineando che l’incontro, definito proficuo e serrato, è stato condotto come un confronto alla pari dove ognuno nel proprio ruolo ha una unica finalità che è quella di evidenziare i problemi e cercare di dare una risoluzione nell’ottica del confronto e sulla costruzione di possibili soluzioni condivise.

“Abbiamo affrontato diversi temi – ha proseguito -, pianificando anche una programmazione a breve termine di altri incontri (il primo il 26 luglio) in cui affrontare le problematiche del Pronto soccorso P.O. Ospedale S’Elia.

La commissione ha inoltre espresso la necessità di evidenziare le presenze di personale per singola unità funzionale ed il necessario coinvolgimento, nei successivi incontri, dei vari responsabili di unità operativa, dipartimento, distretto, presidio ecc., reali protagonisti della gestione operativa sull’intera provincia nel contesto di una organizzazione piramidale costituita da centri di responsabilità e livelli funzionali. Durante tali incontri, la Commissione chiederà dunque notizie dettagliate sul numero di personale sanitario presente e impiegato per garantire i servizi in ogni reparto. Poiché la Commissione ha lo scopo precipuo di garantire al cittadino, attraverso una giusta azione politica e di controllo i servizi necessari, ma anche la massima trasparenza nelle informazioni.

Gli intervenuti si sono ripromessi di affrontare i singoli incontri con un’analisi proattiva dei vari problemi e delle possibili soluzioni in un clima di leale collaborazione, senza distinzioni di colore politico e nel solo interesse di una sanità a servizio dell’intera collettività nissena”.