San Cataldo. Stasera su Rai 1 nel programma “I Soliti Ignoti” saranno presenti due sancataldesi

SAN CATALDO. L’attesa è veramente tanta a San Cataldo. Stasera, sabato 2 aprile alle 20:30, infatti, su Rai 1 nel programma I SOLITI IGNOTI, saranno presenti due sancataldesi. Il programma, che viene sempre trasmesso in prima serata ed è condotto da Amadeus, è uno tra i più seguiti di questa fascia giornaliera.

I due sancataldesi saranno protagonisti come ignoti all’interno della trasmissione e dovranno essere riconosciuti dal concorrente in gara sulla base anche di indicazioni che potranno essere forniti dagli organizzatori della trasmissione. Dunque, appuntamento da non perdere in alcun modo.