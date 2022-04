Furbetti del Reddito di Cittadinanza. In 87 lo percepivano indebitamente

I carabinieri del comando provinciale di Varese hanno denunciato 87 persone per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza. Le indagini, coordinate dalla Procura di Busto Arsizio, hanno permesso di risalire ad 87 persone, tutte straniere, che avevano fornito false attestazioni o non erano in possesso dei requisiti previsti per legge.

Tra gli oltre 600 beneficiari sottoposti a verifica, sono emersi casi in cui i richiedenti avevano dichiarato falsamente di essere residenti o domiciliati in Italia da almeno dieci anni mentre, o non lo erano oppure erano stai cancellati dall’Anagrafe comunale e dunque dichiarati irreperibili.

In altri casi ancora erano residenti in altre località rispetto a quelle dichiarate. Le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo si sono avvalse della collaborazione dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Varese e hanno scoperto un danno di oltre 433 mila euro ai danni delle casse dello Stato. All’esame degli inquirenti ora vi sono gli enti attraverso cui sono state presentate le richieste di reddito di cittadinanza, per verificare eventuali complicità. Delle singole posizioni e’ stata informata la direzione provinciale Inps per i provvedimenti di revoca del beneficio.