Covid, Pregliasco: “Picco inevitabile in feste pasquali. Quarta dose in autunno”

“Con questo rialzo dei casi non si poteva dare un totale liberi tutti, ha fatto bene Speranza a ripensarci. Questa ondulazione di contagi avra’ un picco durante le feste pasquali, arrivando anche a 120mila contagi, e dopo quel periodo si capira’ se questa sara’ da considerarsi come una quinta ondata”.

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi, Fabrizio Pregliasco. “Pasqua col Covid insomma – ha proseguito Pregliasco – ma a fine maggio le cose dovrebbero migliorare”. Faremo la quarta dose in autunno? “Si’, e si arrivera’ a vaccini aggiornati come avviene per la semplice influenza”, ha risposto il virologo.