Come calcolare un preventivo per l’assicurazione di un’auto nuova

Quando si parla di assicurazioni occorre essere chiari e netti: il primo consiglio utile ed ovvio è che per calcolare il preventivo di un’auto nuova occorre premunirsi di un minimo di cognizione circa le caratteristiche tecniche e meccaniche del veicolo il quale, essendo nuovo, garantisce una serie di vantaggi e di garanzie accluse all’acquisto ed è, sicuramente, affidabile.

Poi bisogna scegliere l’assicurazione e pensare che essa sarà una scelta, probabilmente, a lungo termine e quindi per molti anni a venire poiché l’assicurazione RC auto obbligatoria è annuale e funziona a rinnovo, a scadenza.

Le riforme che hanno modificato le normative sui rinnovi ed il tacito consenso, fortemente volute dalle associazioni dei consumatori ma accettate, in fondo, di buon grado dal mondo assicurativo che ha desiderato instaurare una nuova tipologia di rapporto con i clienti, hanno permesso anche una migliore trasparenza.

Per queste ragioni il cliente medesimo è stato invogliato a rinnovare ed è quindi consigliabile mantenere lo stesso istituto assicurativo, una volta scelto e contrattualizzato.

I criteri per scegliere un’assicurazione rimangono gli stessi di sempre, basati sullo studio delle offerte più credibili e su un minimo di indagine che ne certifichi la credibilità anche confrontando i loro consigli contrattuali con le normative in vigore, la qual cosa è diventata più facile per via dell’accesso online di documenti e leggi da visionare.

Non solo le normative ma anche i preventivi sono consultabili con dovizia di particolari e chiarezza espositiva ed è un ottimo consiglio quello di iniziare ad entrare in un sito di una assicurazione online e fare delle prove per sviluppare il preventivo assicurazione auto che interessi. Sul sito di Allianz Direct si può operare in modo semplice e, appunto, fare pratica anche a partire dall’analisi di un generico preventivo assicurazione auto senza targa.

La policy dell’istituto ha avviato un interfaccia che permetta di fare anche operazioni di preventivo senza targa per venire incontro a clienti che non conoscano bene le pratiche assicurative o che non abbiano pratica di utilizzo di un sito di assicurazioni che, in alcuni casi, è complesso e richiedente varie voci da sapere come i dati anagrafici o specifici di un veicolo, magari con uno sforzo di memoria che non è pensabile qualora si stia provando un preventivo assicurazione auto con un cellulare in un momento di pausa.

Alcune volte, poi, i clienti tengono alla propria privacy e non tutti hanno piacere, magari andando su vari siti, ad inserire continuamente i propri dati personali ed anche l’anagrafica di un veicolo, la qual cosa è stata fortemente recepita da Allianz Direct che ha dedicato un capitolo del proprio sito specificatamente al Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR 2016/679/UE Art. 12 comma 3.

Tutti dettagli che si consiglia, sempre parlando di scelte personali assolutamente insindacabili, di visionare e di valutare poiché scegliere un’assicurazione vuol dire anche scegliere un rapporto contrattuale duraturo nel tempo e basato su principi che debbono essere non solo legali ma etici.