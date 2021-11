VLT, un successo made in Italy

Oggi come oggi il gioco d’azzardo online è il vero punto di intrattenimento per milioni di giocatori. Con la pandemia sono cambiate le abitudini, e di conseguenza sono cambiati anche i modi di intrattenersi e soprattutto di giocare. Meno frequentazione dei luoghi fisici ha costituto una buona scusa per “migrare” verso i canali online ed anche i più reticenti, gli irriducibili della “vecchia normalità”, hanno poi dovuto cedere ed adeguarsi ad un avvenuto cambio di scenario. Restano tuttavia alcuni capisaldi. Le Videolottery, per esempio, sono ad oggi un punto di riferimento per i giocatori. Molti, basti pensare, le hanno scoperte proprio nel periodo in cui le restrizioni Covid hanno toccato il picco, in Italia ed in Europa.



Ma di cosa si tratta nello specifico? La storia delle VLT in Italia inizia nel 2012. Una volta legalizzate, dall’allora Governo Berlusconi, questi dispositivi, delle versioni evolute delle vecchie AWP, hanno conosciuto un successo impronosticabile alla vigilia della loro installazione. Differenti dalle slot, per il solo fatto di avere modalità di gioco più avanzate, le VLT hanno al loro interno una scheda residente, pur essendo collegate ad un terminal centrale presente nelle sale dove si trovano. La novità è semplice: queste offrono in un solo schermo più categorie e tipologie di giochi, differenziando il divertimento ed offrendo, in molti casi, il classico imbarazzo della scelta.



Dispositivi che assicurano il divertimento. Ed esistenti anche in versione gratuita. Tra le migliori VLT Gratis è impossibile non citare Book of Ra, titolo di punta di casa Novomatic e più in generale punto di riferimento per generazioni e generazioni di giocatori. Si tratta di un gioco che rispolvera il mondo dell’Antico Egitto, tra rulli, scatter, jolly e simboli che rimandano all’avventura e all’ignoto che solo l’Egitto Antico può regalare, appassionando milioni di giocatori di tutte le età e ad ogni latitudine. La VLT in questione è disponibile in varie versioni ma ciascuna ha qualcosa dell’altra: assicura cioè il divertimento e l’intrattenimento in ogni luogo e in ogni situazione. Si tratta del titolo più amato forse di tutti, destinato a far parlare ancora di sé nel prossimo futuro.