Rinviene anello in una vaschetta portaoggetti in aeroporto e lo ruba. Denunciato.

Nei giorni scorsi, un passeggero in partenza dall’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania, denunciava il furto di una fedina in oro bianco avvenuto durante i controlli di sicurezza.

Ricevuta la notizia gli agenti della Polizia di Frontiera attraverso un’attenta analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza e attività info-investigativa, accertavano che il fatto reato era stato perpetrato da un altro passeggero che, rinvenuto l’anello in questione all’interno di una vaschetta portaoggetti invece di riconsegnarlo al personale di vigilanza presenti sul posto, lo celava tra le proprie cose, portandolo via con se.

Nell’immediatezza, gli operatori si recavano presso la sala partenze dove trovavano l’individuo attenzionato in attesa di imbarco.

Dopo averlo identificato per un 44enne, veniva deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per furto aggravato mentre la fedina veniva riconsegnata al legittimo proprietario.