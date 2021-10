Danimarca, a 234 km/h con la Lamborghini (appena comprata): multa, denuncia e pure l’auto finisce all’asta

Probabilmente per un bel po’ girerà lontano dalla Danimarca e da qualsiasi cosa gli ricordi Copenhagen. Un uomo di origini irachene infatti è rimasto letteralmente a piedi sulle strade danesi. A piantarlo in asso non la sua vettura bensì un autovelox. L’automobilista, diretto a casa in Norvegia, ha pensato bene di testare la velocità del suo nuovo bolide e ha premuto l’acceleratore. La sua Lamborghini Huracan Performante Spyder ha risposto come si deve, raggiungendo in breve i 234 km orari laddove la legge ne consente solo 130.

Da quelle parti la tolleranza è quasi a zero e ora questo iracheno rischia di vedere la sua Lamborghini finire all’asta, perdere le 200mila sterline appena sborsate per comprarla in Germania e finire dritto davanti a un giudice.



Secondo le leggi del Paese, la polizia può infatti procedere con la confisca dell’auto e metterla all’asta. Una possibilità introdotta nella normativa locale solo di recente e da applicare nei casi di guida spericolata o pericolosa. Quindi oltre il danno (la multa) anche la beffa (l’imminente confisca della vettura). E come detto non finisce qua: ora il proprietario della Lamborghini Huracan Performante Spyder dovrà rispondere di eccesso di velocità.