Campofranco. Covid, ancora in aumento i casi di contagio.

CAMPOFRANCO. Ancora in aumento i soggetti positivi a Campofranco colpiti dal contagio del Covid-19. A renderlo noto il sindaco Rino Pitanza. “Al momento a Campofranco abbiamo 37 nostri concittadini in stato di positività e 41 in isolamento domiciliare. Dei positivi, abbiamo 9 bambini sotto i 10 anni, 9 ragazzi dagli 11 ai 18 anni, 18 adulti (dai 18 anni in su) e 1 anziano ultra 80ntenne”.

Il sindaco ha spiegato: “La maggioranza dei soggetti positivi sta bene, ma non tutti. L’invito del Sindaco a tutti è alla collaborazione sociale, il rispetto uno dell’altro, seguire le semplici regole del NON assembramento, dei NON abbracci e baci, del distanziamento, dell’uso della mascherina soprattutto quando entriamo nei locali (siamo in agosto e fa un caldo tremendo, lo so), del lavarsi spesso le mani; continuate a frequentare i locali pubblici, le pizzerie i ristoranti, ma fatelo con senso di responsabilità e coesione sociale e all’orario convenuto cerchiamo di tornare a casa”.