Truffa del finto nipote a lieto fine: “nonnina” promette soldi ma al ritiro c’è la polizia

Arrestato a Napoli per truffa un 53enne di Forcella, già noto alle forze dell’ordine, che ha tentato di raggirare una anziana.

Una 77enne, residente in via Posillipo, ha ricevuto la classica telefonata trappola nella quale una persona si è presentata come la nipote.

Ha chiesto all’anziana di consegnare ad un corriere, in cambio di un pacco, la somma di 1.500 euro. La 77enne ha lasciato che la telefonata continuasse e concordato anche l’orario per la consegna.

Una volta riagganciato ha immediatamente allertato i carabinieri. I militari hanno così pianificato la cattura del finto ‘corriere’, posizionandosi in diversi punti strategici così da impedirgli ogni via di fuga.

E quando il 53enne si è presentato alla porta, ha ricevuto il denaro ed ha assaporato per un breve istante la soddisfazione di aver raccolto senza alcuno sforzo oltre mille euro, è stato bloccato e arrestato.

In attesa del giudizio direttissimo, è stato sottoposto ai domiciliari.