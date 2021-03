Caltanissetta, la Via Crucis “Contemplando le Vare” online: venerdì 26 marzo

La Via Crucis con le Vare anche quest’anno sarà celebrata online, in diretta streaming su YouTube e Facebook.

Venerdì 26 marzo alle ore 19,30, sarà trasmessa la Via Crucis “Contemplando le Vare” guidata dal Vescovo Mons. Mario Russotto che offrirà le sue meditazioni accompagnando i brani del Vangelo che corrispondono ai sedici gruppi sacri che, fino al Giovedì Santo, sono esposte nelle navate laterali della Cattedrale. Non si interrompe così la tradizione di un appuntamento di intensa spiritualità legato alla pietà popolare del nostro territorio, che negli ultimi 15 anni, animato dai giovani dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile, è riuscito a coinvolgere migliaia di persone per le strade del centro storico della città lungo le quali le Vare venivano posizionate prima dell’esposizione in Cattedrale.

Quest’anno le misure di sicurezza sanitaria dettate dalla pandemia non hanno consentito il percorso cittadino con il popolo di Dio, e il Vescovo ha voluto raggiungere ciascuno attraverso i social per accompagnare con le sue meditazioni “Contemplando le Vare” il tempo della Quaresima che prelude alla Settimana Santa e sostenere con la sua parola l’impegno di tutti coloro che lavorano per fronteggiare la pandemia e resistere al contagio.

“Nel silenzio…dell’Amore più grande” è il titolo della Via Crucis di quest’anno, per valorizzare il contesto di silenzio anche imposto dagli eventi e convertirlo in uno spazio interiore di meditazione e di approfondimento che possa fare vivere la Pasqua con una spiritualità più autentica, capace di illuminare la nostra vita al di là delle giornate della devozione tradizionale.

Il Mercoledì Santo invece, il giorno della tradizionale processione delle “Varicedde”, nate agli inizi del secolo scorso dalla devozione dei ragazzi lavoratori di bottega, sarà trasmessa sui social una inedita “Via Crucis con le Varicedde” dedicata ai bambini, alle 15,30 e alle 19,30.

Con brevi meditazioni che accompagneranno le immagini dei 19 Piccoli Gruppi Sacri, il Vescovo Mario si rivolgerà ai più giovani per accompagnarli a riscoprire quello che, nelle stazioni della Via Crucis che le Varicedde rappresentano, hanno da dire alla loro esperienza quotidiana, e quanto il messaggio di Cristo e della sua Passione possa ancora sostenere nell’anima di ciascuno un impegno di rigenerazione e di rinascita spirituale che può illuminare la propria vita.

Sarà possibile seguire le due Via Crucis in diretta sul canale YouTube: Diocesi di Caltanissetta, sulle pagine Facebook: Ufficio Comunicazioni Sociali Diocesi di Caltanissetta e L’Aurora Web News, sul Fatto Nisseno online (con la collaborazione tecnica del quale sono state realizzate le due iniziative).