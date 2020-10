Migranti, DL Agosto: contributi per i comuni, 375mila euro per Caltanissetta

Arriva per il 2020 un contributo di 3 milioni di euro per i comuni siciliani più interessati dai flussi migratori, così da garantire un contributo di 375mila euro per ciascuno dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana, Augusta, per fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del Coronavirus e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori.

Lo prevede un subemendamento al dl Agosto, riformulato da relatori e Governo e approvato con il voto favorevole di tutta la commissione Bilancio del Senato. (Foto di repertorio)