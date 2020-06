Il compleanno più bello: lo “Zio Antonino”: festeggia 107 anni in Rsa.

In tempo di emergenza Covid 19, con tutti gli anziani deceduti, riuscire a festeggiare 107 anni non è cosa da poco. Autore della singolare impresa è stato il signor Antonino Ferraro. L’anziano, ospite della Casa di Riposo “Collegio di Maria” di Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento, è un coltivatore diretto in pensione, che gode ottima salute, fisica e mentale.

Le sue 107 candeline le ha soffiate in presenza dei familiari e degli stessi ospiti della struttura. Con loro anche l’arciprete di Sambuca di Sicilia, Don Lillo Di Salvo, e il sindaco Leo Ciaccio che ha fatto gli auguri di tutta la comunità sambucese allo ‘zio Antonino’ ricordando che a Sambuca di Sicilia non si sono registrati casi di positività al Covid 19 e che vivono diverse persone che hanno raggiunto e superato il secolo di vita. (foto Ansa).