CAMPOFRANCO. Contributi per le spese di trasporto a favore dei diversamente abili in primo piano. L’assessore alle Politiche Sociali Franca Zarbo ha infatti reso noto che la Giunta Comunale ha emanato le direttive al responsabile dell’area

amministrativa per la concessione di contributi per le spese di trasporto, con mezzo proprio, in favore delle famiglie di soggetti diversamente abili frequentanti il centro di riabilitazione dell’Associazione “Casa Famiglia Rosetta“ di Mussomeli per l’anno 2019. Le famiglie interessate potranno far pervenire al Comune apposita istanza, corredata della relativa documentazione. Maggiori informazioni, termini di scadenza e altro potranno essere richiesti all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e all’area amministrativa.