CALTANISSETTA – La Procura di Caltanissetta ha chiesto una proroga delle indagini di un filone dell’inchiesta sull’ex leader di Confindustria in Sicilia, Antonello Montante. E’ la tranche per associazione a delinquere, corruzione, abuso d’ufficio e finanziamento illecito ai partiti con 10 indagati, compreso l’ex governatore Rosario Crocetta e gli ex assessori regionali alle Attivita’ produttive Linda Vancheri e Mariella Lo Bello. Lo scrive il quotidiano La Sicilia, che pubblica anche la lista degli altri indagati: l’ex commissario Irsap, Maria Grazia Brandara; gli imprenditori Giuseppe Catanzaro (presidente autosospeso di Sicindustria), Rosario Amaru’ (imprenditore, gia’ presidente di Sicindustria Centro Sicilia), Carmelo Turco (imprenditore, ex delegato ai rapporti con le industrie petrolchimiche di Sicindustria) e l’imprenditore nisseno Toto’ Navarra. Indagato anche Vincenzo Savastano, vice questore aggiunto gia’ in servizio all’ufficio della polizia di frontiera dell’aeroporto di Roma. Secondo la Procura di Caltanissetta, ricostruisce il quotidiano di Catania, Montante, Turco, Amaru’, Navarra e Catanzaro finanziavano illecitamente la campagna elettorale del 2012 di Crocetta, versando 200.000 euro circa ciascuno. In cambio l’ex leader di Confindustria avrebbe ottenuto “contributi, finanziamenti per imprese riconducibili quest’ultimo o a soggetti al medesimo vicini”.