CALTANISSETTA – Colpo di spugna all’ordinanza di custodia cautelare per tentato omicidio a carico di una giovane. Che, nel concreto, s’è tradotta nell’immediata a scarcerazione della ragazza arrestata dai carabinieri una ventina di giorni fa per il tentato omicidio –questa è stata la contestazione – del suo ex compagno.

Così la trentunenne di San Cataldo, Sonia Maria Grazia Ingaglio, su istanza degli avvocati Massimiliano Bellini e Monia Giambarresi, è tornata in libertà. Avrebbe accoltellato il suo ex convivente, il trentacinquenne di Delia G.R che – secondo il racconto di lei – l’avrebbe stalkizzata per mesi.

Il tribunale del riesame presieduto da Andrea Catalano (relatore Alex Costanza e completa il Collegio il giudice Mariaconcetta Gennaro) adesso ha annullato l’ordinanza emessa del gip l’8 gennaio scorso, quando la giovane è stata costretta ai domiciliari. Da ieri pomeriggio è tornata una donna libera. (di Vincenzo Falci, fonte gds.it)