CAMPOFRANCO. E’ stato firmato il protocollo d’intesa con l’Aics. A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza. Il primo cittadino campofranchese ha firmato il protocollo d’intesa con l’Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS) per condividere finalità e obiettivi ispirati a criteri di fratellanza, cooperazione, di tutela, promozione, valorizzazione delle cose d’interesse culturale, artistico, storico, promozione del territorio, delle politiche attive del lavoro, politiche giovanili. Inoltre il protocollo – come ha spiegato lo stesso Pitanza – trae le proprie basi dalla condivisione della diffusione dei valori dello Stato e della Legalità. <L’AICS e il nostro comune – ha detto Pitanza – si impegnano alla reciproca collaborazione nell’organizzazione di seminari e convegni; nella promozione di attività culturali, artistiche e storiche e di diffusione della legalità; nelle attività di progettazione di intenti e obiettivi condivisi a livello regionale, nazionale ed europeo>. Il sindaco ha concluso: <Si tratta di una gran condivisione e dell’inizio di una progettazione con il presidente Giuseppe Petix, con il dirigente della sezione Turismo Mario Gero Taibi e con quello della Cultura Stelio Zaccaria. Un altra iniziativa che già nel 2019 comincerà ad avere i suoi frutti, con l’arrivo di comitive del nord Italia in Sicilia e a Campofranco>.