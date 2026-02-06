Supporto psicologico. In arrivo AscoltaMI, servizio di sostegno psicologico rivolto agli studenti erogabile in modalità telematica

Con l’intesa raggiunta ieri in Conferenza Unificata, si avvicina la data di operatività del Servizio di sostegno psicologico dedicato agli studenti, attraverso un’apposita “app”.

Mediante UNICA, la piattaforma del MIM che riunisce in un unico “luogo” tutti i servizi e le iniziative utili per la vita scolastica, sarà possibile accedere all’app e richiedere l’erogazione del servizio da parte di esperti psicologi.

Il servizio è volto a individuare tempestivamente situazioni di disagio personale, a favorire il superamento delle fragilità dell’età evolutiva nei contesti scolastici, anche con riferimento a situazioni di svantaggio socioculturale che ostacolano i processi e la partecipazione alla vita della comunità scolastica.Uno strumento accessibile, flessibile, capillare e sostenibile, diretto a supportare i giovani iscritti all’ultimo anno della Scuola Secondaria di primo grado e al primo biennio della Scuola Secondaria di secondo grado.

Il servizio, che consiste in un’attività di ascolto e consulenza, sarà reso in maniera individuale mediante la fruizione, per una sola volta nel corso dell’anno scolastico, di un voucher che garantirà cinque incontri della durata di 60 minuti ciascuno.

Gli psicologi che offriranno il servizio saranno individuati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) tra professionisti iscritti all’albo da almeno tre anni e con esperienza in ambito scolastico e in progetti per l’età evolutiva di almeno tre anni.

Si tratta di un’iniziativa sperimentale finanziata con uno stanziamento da parte del MIM di 18,5 milioni di euro a partire dal 2026.

L’operatività dell’applicazione è prevista entro i primi giorni di marzo, una volta ottenuto il via libera del Garante della privacy.

