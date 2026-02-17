Sorpreso con 44kg di cocaina in auto a Catania, 31enne arrestato dalla polizia

Sorpreso dalla polizia con 44 chili di cocaina in auto nella zona industriale di Catania, sperona l’auto degli agenti e fugge ma alla fine viene arrestato. Si tratta di un 31enne extracomunitario, K.S.A.A., che è finito in cella. La squadra mobile alcuni giorni fa aveva ricevuto la segnalazione su un corriere che sarebbe arrivato da fuori regione a bordo di un’utilitaria per consegnare un grosso quantitativo di cocaina a Catania. Da qui è scattato un servizio di perlustrazione del quadrilatero della zona industriale e, una volta individuata l’auto, i poliziotti sono entrati in azione. Nonostante l’alt, il 31enne ha speronato l’auto della polizia e fuggendo verso il centro città fino a quando, giunto nel quartiere San Cristoforo, non ha abbandonato l’utilitaria scappando a piedi e riuscendo a sfuggire all’arresto. Nell’auto c’erano dieci panetti di cocaina, un borsello nero con un cellulare e due passaporti panamensi appartenenti al fuggitivo. A questo punto l’auto è stata perquisita accuratamente e sotto il sedile anteriore sono stati scoperti due vani occulti con altri 28 panetti di cocaina. La polizia ha poi contattato la proprietaria dell’auto, che ha riferito di avere sporto denuncia per furto del mezzo: ai poliziotti la donna ha raccontato che il veicolo le era stato rubato con all’interno i documenti intestati al compagno, il 31enne fuggito dagli agenti. A quel punto, davanti alla finta denuncia, la polizia ha chiamato l’uomo con la scusa di restituirgli l’auto e i documenti ed è scattato il fermo. Il 31enne si trova ora nel carcere Piazza Lanza, con il gip che ha convalidato il fermo applicando la custodia cautelare. (Dire)