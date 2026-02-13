Sommatino, Rocco Tricoli nuovo Priore “SS. Sacramento”. C’è la nomina vescovile.

SOMMATINO – Cambio di guardia nella giovane confraternita del Santissimo Sacramento con i suoi 35 membri, diretta nel trascorso triennio dal priore – donna Angela Russo. La nomina vescovile, per il triennio 2026 -2029, fa seguito al verbale dell’assemblea confraternale tenutasi il 1° febbraio scorso e che riguarda adesso la nomina di Priore del confrate Rocco Tricoli, a cui il vescovo Mario Russotto raccomanda di “servire con zelo e spirito di fede la Confraternita e collaborare con spirito di umiltà di servizio con il Cappellano”. Il nuovo consiglio risulta così formato: Vendra Calogero, Trapani Lorenzo, Tornabene Giusi e Dico Lina. “Con cuore sincero e pieno di gioia, – ha dichiarato il nominato nuovo Priore – desidero ringraziare ed esprimere la mia più sincera gratitudine a Sua Eccellenza Vescovo Mario Russotto e all’Arciprete Domenico Lipani per avermi nominato Priore della Confraternita. Pronto a ricevere l’incarico, desidero esternare il mio fraterno saluto a tutta la compagine confraternale per servire al meglio il sodalizio”. Va ricordato che la Confraternita è stata istituita il 2 giugno 2013 da mons. Mario Russotto.