Sicilia, pedina farmacista e lo aggredisce per pedinarlo: arrestato

Redazione

Lun, 16/02/2026 - 18:22

Un 38enne è stato arrestato in flagranza dalla Polizia a Messina per una tentata rapina ai danni di un farmacista, che, dopo il turno di lavoro, stava rientrando a casa. I fatti risalgono allo scorso 8 febbraio, quando, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 38enne avrebbe pedinato la vittima fin dentro l’androne di un palazzo, aggredendola alle spalle nel tentativo di strapparle il borsello con l’incasso della giornata, circa duemila euro.

Il provvidenziale intervento di un passante e il successivo rapido intervento dei poliziotti hanno evitato il peggio. Gli agenti hanno bloccato il rapinatore che è stato arrestato in flagranza e condotto in carcere

