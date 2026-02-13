Salute

Sicilia. Firmato contratto per i dipendenti della Regione, Schifani: «Già al lavoro sul rinnovo 2025-2027»

Ven, 13/02/2026 - 11:35

Firmato all’Aran il contratto 2022-2024 per il personale del comparto della Regione Siciliana. Lo annuncia il presidente Renato Schifani, sottolineando che si tratta del terzo accordo siglato in questa legislatura, mentre é già stato trasmesso alla Corte dei Conti quello per l’area dirigenziale.«Un passaggio fondamentale – afferma Schifani, che ha l’interim alla Funzione pubblica – per allineare il personale agli standard nazionali, garantendo dignità professionale e certezze economiche».La Regione guarda già avanti: gli uffici stanno predisponendo l’atto di indirizzo per avviare il negoziato del contratto 2025-2027, con l’obiettivo di approvarlo senza ritardi. Le risorse sono già stanziate.

