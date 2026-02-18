SERRADIFALCO. Rinnovato il Consiglio Direttivo dell’Associazione No SerradifalKo Onlus per il biennio 2026–2027. Un rinnovo avvenuto grazie all’assemblea elettiva dei soci che, con il 50% + uno degli aventi diritto al voto, ha permesso di rinnovare per il biennio 2026/ 2027 il Consiglio Direttivo dell’associazione operante ormai da anni nel campo della lotta ai tumori e della prevenzione delle patologie oncologiche.

Al termine delle operazioni di voto, sono stati eletti Marcello Palermo, Massimo Vecchione, Calogero Ricotta, Rita Crucillà, Maria Cordaro, Giusi Burgio, Fedela Milazzo, Biagia Crucillà e Giuseppe D’Acqui. Il nuovo Consiglio Direttivo eletto si è riunito per l’attribuzione delle cariche sociali. È così arrivata, nel segno della continuità, la riconferma, per la terza volta, di Marcello Palermo alla presidenza dell’associazione “No Serradifalko”.

Massimo Vecchione, a sua volta, è stato riconfermato vice presidente, mentre Calogero Ricotta, secondo eletto, è stato riconfermato Segretario; mentre Rita Crucillà, terza eletta ex aequo, è stata riconfermata nel ruolo di Tesoriere.

A completare la composizione del nuovo Consiglio Direttivo sono Maria Cordaro, Giusi Burgio, Fedela Milazzo, Biagia Crucillà e Giuseppe D’Acqui che affiancheranno il gruppo dirigente nelle attività associative del prossimo biennio. Subito dopo le nomine, si è svolta l’assemblea dei soci che ha approvato il bilancio preventivo per l’anno 2026 e verificato il bilancio consuntivo dell’anno 2025.