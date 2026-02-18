Serradifalco. Proroga al 31 luglio per i due agenti della Polizia municipale di San Cataldo in servizio in paese

SERRADIFALCO. Proroga al 31 luglio 2026 per i due nuovi vigili urbani provenienti dal corpo di Polizia municipale di San Cataldo. È il provvedimento approvato dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio.

Il Comune di San Cataldo, in precedenza, ha concesso l’autorizzazione all’utilizzo degli Istruttori di Vigilanza Giuseppe Anzalone e Carmelo Bellanca al fine di svolgere il servizio presso la Polizia Municipale di Serradifalco, per 10 ore settimanali divisi in due giorni lavorativi con contratto part-time a tempo determinato (27,78%).

Per effetto della predetta autorizzazione, il Comune di Serradifalco, per detto personale, ha proceduto all’utilizzo per le mansioni ascritte al profilo di Istruttore di Vigilanza – ex cat. C2 e alla predisposizione e stipula di un contratto part-time di 10 ore settimanali a tempo determinato (27,78%) con le stesse condizioni giuridiche ed economiche possedute dai dipendenti del Comune di San Cataldo.

Dunque, proroga per i due vigili urbani sancataldesi. In precedenza, da San Cataldo erano arrivati altri due vigili urbani: Giuseppe Anzalone e Nadia Cammarata. I due agenti di Pm sancataldese hanno anche loro operato presso la Polizia Municipale di Serradifalco. Grazie ai vigili provenienti da San Cataldo, il corpo di Polizia municipale serradifalchese è potuto tornare più operativo dopo anni nei quali era ormai ridotto ai minimi termini sul piano numerico.