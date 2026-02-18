Salute

Serradifalco. Proroga al 31 luglio per i due agenti della Polizia municipale di San Cataldo in servizio in paese

Redazione 1

Serradifalco. Proroga al 31 luglio per i due agenti della Polizia municipale di San Cataldo in servizio in paese

Mer, 18/02/2026 - 00:17

Condividi su:

SERRADIFALCO. Proroga al 31 luglio 2026 per i due nuovi vigili urbani provenienti dal corpo di Polizia municipale di San Cataldo. È il provvedimento approvato dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio.

Il Comune di San Cataldo, in precedenza, ha concesso l’autorizzazione all’utilizzo degli Istruttori di Vigilanza Giuseppe Anzalone e Carmelo Bellanca al fine di svolgere il servizio presso la Polizia Municipale di Serradifalco, per 10 ore settimanali divisi in due giorni lavorativi con contratto part-time a tempo determinato (27,78%).

Per effetto della predetta autorizzazione, il Comune di Serradifalco, per detto personale, ha proceduto all’utilizzo per le mansioni ascritte al profilo di Istruttore di Vigilanza – ex cat. C2 e alla predisposizione e stipula di un contratto part-time di 10 ore settimanali a tempo determinato (27,78%) con le stesse condizioni giuridiche ed economiche possedute dai dipendenti del Comune di San Cataldo.

Dunque, proroga per i due vigili urbani sancataldesi. In precedenza, da San Cataldo erano arrivati altri due vigili urbani: Giuseppe Anzalone e Nadia Cammarata. I due agenti di Pm sancataldese hanno anche loro operato presso la Polizia Municipale di Serradifalco. Grazie ai vigili provenienti da San Cataldo, il corpo di Polizia municipale serradifalchese è potuto tornare più operativo dopo anni nei quali era ormai ridotto ai minimi termini sul piano numerico.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta