Serradifalco. Al Comune le due nuove assistenti sociali hanno firmato il contratto a tempo indeterminato

SERRADIFALCO. Il Comune avrà due nuove assistenti sociali grazie all’esito del concorso pubblico che ha permesso di individuare le due neo assistenti sociali. Si tratta delle dott.sse Antonia Rita Tabone e d Laura Serafina Scalzo.

Per entrambe è arrivata la firma del contratto a tempo indeterminato presso il palazzo municipale di via Cavalieri di Vittorio Veneto. Il contratto è part time a 18 ore settimanali a testa.

Le due neo assistenti sociali comunali neo assunte hanno vinto il concorso pubblico dopo aver superato due prove: una scritta e un colloquio orale. La commissione del concorso ha poi messo a punto la graduatoria che ha visto le due neo assistenti sociali classificarsi in posizione utile per aggiudicarsi il concorso rispetto alle altre partecipanti.

Soddisfatta l’amministrazione comunale sia con il sindaco Burgio che con l’assessore comunale ai servizi sociali Enza Surrenti secondo cui la conclusione dell’iter per l’assunzione di due assistenti sociali segna un momento importante per l’attività amministrativa del Comune. lamenti>. La dott.ssa Antonia Rita Tabone è entrata in servizio dal 1° febbraio, mentre la dott.ssa Laura Serafina Scalzo entrerà in servizio dal 1° marzo.