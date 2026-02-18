Santa Caterina. Firmata convenzione con Croce Rossa per sicurezza territorio e gestione delle emergenze di protezione civile

SANTA CATERINA. Si è tenuta il sedici mattina, presso il Palazzo di Città, la cerimonia ufficiale per la stipula della convenzione tra il Comune di Santa Caterina Villarmosa e il Comitato della Croce Rossa Italiana (CRI) di Caltanissetta. Un accordo strategico che segna un passo avanti decisivo per la sicurezza del territorio e la gestione delle emergenze di protezione civile.

Alla firma dell’atto erano presenti il Sindaco, Giuseppe Ippolito, la Presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta, Santina Sonia Bognanni, e il Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile, il dott. Massimo Bertone, la Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Santa Caterina Villarmosa Dott.ssa Rosa Aleo;

La convenzione prevede una collaborazione stretta e strutturata per fronteggiare emergenze ambientali, alluvioni, incendi e stati di allerta meteo-idrologici. L’obiettivo è garantire un intervento rapido e qualificato grazie alla capillarità e alla professionalità dei volontari della Croce Rossa, che opereranno in sinergia con gli uffici comunali e le autorità locali.

L’accordo non si limita alla gestione delle crisi, ma include attività di prevenzione, addestramento e formazione, assicurando che la risposta del territorio sia sempre all’altezza delle sfide poste dal cambiamento climatico e dai rischi idrogeologici.

Soddisfatto il primo cittadino, che ha sottolineato l’importanza di avere al fianco un’istituzione storica e affidabile come la Croce Rossa:…”Oggi firmiamo non solo un documento tecnico, ma un patto di solidarietà con la nostra comunità,” ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Ippolito. “Santa Caterina Villarmosa compie un salto di qualità nella …

… con maggiore serenità. Questo accordo è la dimostrazione che, lavorando insieme, possiamo costruire un sistema di sicurezza civile moderno, efficiente e sempre pronto a intervenire nei momenti del bisogno.”

Per la Croce Rossa di Caltanissetta, questa firma rappresenta il coronamento di un impegno costante verso i comuni della provincia. La Presidente Santina Sonia Bognanni ha espresso il suo orgoglio per il traguardo raggiunto:…”Siamo onorati di consolidare la nostra presenza a Santa Caterina Villarmosa,” ha affermato la Presidente Bognanni. “I nostri volontari sono già parte integrante del tessuto sociale di questo territorio, ma …

… alla popolazione e supporto logistico. Ringrazio il Sindaco Ippolito per la fiducia riposta in noi: siamo pronti a mettere le nostre risorse e il nostro cuore a disposizione di ogni singolo cittadino.”

Il documento siglato definisce con precisione i rimborsi spese per l’utilizzo dei mezzi e il vitto dei volontari impegnati in turni prolungati, garantendo così la sostenibilità operativa della Croce Rossa senza gravare eccessivamente sulle casse comunali, ma assicurando al contempo attrezzature e dispositivi di protezione individuale sempre all’avanguardia.

La convenzione siglata questa mattina non è un semplice accordo di collaborazione, ma il culmine di un rigoroso iter amministrativo basato su un bando ad evidenza pubblica. Questo elemento è fondamentale perché garantisce trasparenza, imparzialità e, soprattutto, la selezione del partner più qualificato per la gestione della sicurezza dei cittadini.

L’affidamento alla Croce Rossa Italiana (Comitato di Caltanissetta) è avvenuto tramite una procedura di selezione ad evidenza pubblica, con una commissione all’uopo nominata che ha verificato la bontà della proposta progettuale. Questo significa che il Comune di Santa Caterina Villarmosa ha invitato le Organizzazioni di Volontariato (ODV) a presentare proposte progettuali. La scelta della CRI non è stata dunque arbitraria, ma basata sulla valutazione della sua capacità operativa, della qualità dei mezzi e della preparazione del personale. L’accordo si inquadra perfettamente nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), che promuove la sussidiarietà tra enti pubblici e associazioni non profit per il perseguimento di fini sociali e di interesse pubblico.

Avere la Croce Rossa come partner ufficiale significa per il Comune poter contare su una struttura organizzata su scala nazionale ma radicata localmente. In caso di catastrofi che superino le capacità locali, la CRI può attivare la sua rete di coordinamento provinciale e regionale, portando nel piccolo comune di Santa Caterina risorse e competenze che altrimenti sarebbero inaccessibili.

La convenzione definisce con precisione i campi in cui i volontari della Croce Rossa opereranno a supporto del Comune:

Gestione Emergenze: Interventi immediati in caso di eventi naturali avversi (alluvioni, terremoti, nevicate) o crisi sanitarie.

Prevenzione e Monitoraggio: Attività di presidio del territorio durante le allerte meteo emanate dalla Protezione Civile Regionale, per prevenire rischi idrogeologici o incendi.

Logistica e Soccorso: Supporto nell’allestimento di aree di accoglienza, distribuzione di generi di prima necessità e assistenza socio-sanitaria alla popolazione colpita.

Formazione e Addestramento: Esercitazioni congiunte per testare il Piano di Protezione Civile Comunale, garantendo che la macchina dei soccorsi sia sempre “oliata” e pronta.

Essendo una collaborazione tra un ente pubblico e un’organizzazione di volontariato, la convenzione non prevede un “compenso” in termini commerciali, ma un ristoro delle spese effettivamente sostenute per l’attivazione dei mezzi del personale.

La convenzione ha una durata stabilita in cinque anni ed è soggetta a costante verifica. Il Responsabile della Protezione Civile comunale, il dott. Massimo Bertone, avrà il compito di monitorare l’efficacia degli interventi e la corretta rendicontazione delle spese, garantendo che ogni euro investito si traduca in un servizio concreto per la sicurezza della cittadinanza.

In sintesi, la firma di questa mattina trasforma la Protezione Civile di Santa Caterina Villarmosa in un sistema moderno, professionale e trasparente, capace di rispondere con prontezza alle sfide del territorio.

La mattinata si è conclusa con una foto di rito che ritrae i firmatari e una delegazione di volontari in divisa, simbolo di una comunità che sceglie di investire sulla prevenzione e sul valore inestimabile del volontariato organizzato.