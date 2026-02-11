Santa Caterina. Dimezzati i costi di costruzione per attività industriali, artigianali e commerciali

SANTA CATERINA. Approvazione all’unanimità in consiglio comunale per l’abbassamento delle aliquote sul costo di costruzione per le attività artigianali, industriali, commerciali e direzionali. Si è trattato di una scelta politica importante che è destinata ad incidere sul futuro del paese.

Il costo di costruzione per le attività artigianali, industriali, commerciali e direzionali è sceso dal 5–6% al 3%. Un dimezzamento che è destinato ad avere conseguenze importanti in termini di costruzione di capannoni per la realizzazione di attività artigianali, commerciali e industriali.

Giuseppe Ippolito, infine, ha detto che è stata una scelta coraggiosa, che va contro la strada più facile (incassare di più oggi) e guarda invece a crescere domani. E questo segnale non arriva per caso. Arriva proprio mentre si stanno completando le procedure di regolarizzazione dei lotti dell’Area PIP, restituendo finalmente certezze a chi vuole scommettere su Santa Caterina; con il nuovo bando in arrivo, le porte sono davvero aperte con meno tasse e più opportunità, meno burocrazia e più sviluppo.