San Cataldo. Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio”: le anticipazioni per il 5° turno del 7° Torneo “Ciak si Gira”

SAN CATALDO. Il 7° Torneo “Ciak..si gira!” organizzato dal Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” arriva all’epilogo del girone di qualificazione. Dopodomani sera, Mercoledì 18 febbraio, è in programma il 5° e ultimo turno della prima fase di questo finora avvincente Torneo di Risiko. La serata prenderà avvio, come d’abitudine, dalle ore 20.30 presso i locali della Nuova Locanda di San Cataldo, e prima delle partite i giocatori presenti si prepareranno alla sfida davanti ad un’ottima pizza e con qualche mascherina di carnevale ancora in vena di festeggiamento. Al termine della cena conviviale i giocatori si prepareranno all’ultima partita del girone di qualificazione con la particolarità del turno di scarto del peggior risultato. Nella formula del torneo, infatti, è previsto l’obbligo di scartare il peggior risultato conseguito nelle prime 5 partite, anche derivante ad esempio da un’eventuale assenza da una serata di gioco.

Il turno di scarto, in genere, comporta sempre delle sorprese finali, perché la classifica con i verdetti relativi al o ai qualificati diretti in finale e a quello dei semifinalisti, viene di solito influenzata da questa dinamica sportiva. Questo significa che i giocatori che oggi si trovano in testa, potranno essere scavalcati da quelli che pur essendo indietro di qualche posizione, magari hanno un turno fermo a zero punti e ogni punteggio conseguito nel quinto turno sarà sommato alla classifica provvisoria. Viceversa, chi avrà giocato tutte e 5 le partite del primo turno, dovrà scartare un intero risultato di una serata di gioco, a volte anche 90 o 95 punti in una volta, che potrebbe comportare un salto all’indietro nella classifica finale.

Le soprese non mancheranno sicuramente e solo al termine del quinto turno di gioco, una volta calcolati tutti i punteggi, anche degli scarti obbligatori, ci sarà la consapevolezza di quali giocatori saranno qualificati direttamente in finale, quali transiteranno alla finale del prossimo 4 marzo tramite le semifinali, e quali giocatori non proseguiranno nel Torneo per la mancata qualificazione alla seconda fase di gioco. Tutti i risultati e la classifica finale delle qualificazioni sarà oggetto del prossimo comunicato del Club al termine del turno di gioco.

Questa avvincente competizione, segue le dinamiche del Risiko da Torneo, modalità “professionale” di questo bellissimo gioco di società e strategia, tra i più venduti e giocati in Italia, che viene giocato da circa 1500 giocatori in tutto lo Stivale, riuniti in un circuito di Risiko Club Ufficiali e Risiko Club che aspirano a diventarli. Ambizione .di ogni giocatore del Risiko da Torneo, oltre che di divertirsi ad ogni serata di gioco, è quella di raggiungere le vette della Classifica Nazionale e, perché no, arrivare a diventare il campiona nazionale di Risiko o, facendo parte di un Club, arrivare a diventare Campioni Nazionali a Regionali a Squadre, come è accaduto nel 2025 al Risiko Club Ufficiale “Eagles” di Palermo, che ha vinto il campionato nazionale a Squadre di Bergamo, prima volta per una squadra del Sud, e al Risiko Club Ufficiale “World Domination” di Acireale, che ha vinto il campionato regionale siciliano con la finale a Misterbianco.

Anche mercoledì 18 febbraio sarà possibile per chiunque poter venire a giocare il 5° turno di questo bellissimo Torneo in corso, e unirsi ai giocatori presenti alla serata. Per poter partecipare ci si potrà rivolgere contattando i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.