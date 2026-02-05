San Cataldo. Il 7 febbraio Palazzo delle Spighe apre le porte per invitare i cittadini a fare prevenzione

SAN CATALDO. Il Comune di San Cataldo Sabato 7 febbraio 2026 apre le porte di Palazzo delle Spighe ai cittadini per invitarli a fare prevenzione.

“Sono felice di poter contribuire attivamente alla prevenzione, collaborando con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caltanissetta e l’Azienda Sanitaria Provinciale. La salute – ha esclamato il Primo Cittadino Sancataldese Gioacchino Comparato- è un diritto fondamentale e iniziative come questa consentono di raggiungere chiunque ne abbia bisogno, superando barriere economiche e burocratiche”.

Il tour delle “Giornate di Prevenzione”, promosse dall’OMCeO nisseno, dall’Azienda Sanitaria Provinciale con il coinvolgimento dei Comuni interessati, fa tappa questo weekend nella cittadina sancataldese dopo aver concluso positivamente gli appuntamenti di Caltanissetta e Gela.

“La prevenzione serve non solo a prendere in tempo tante malattie, che poi possono degenerare, ma anche a garantire comunque una migliore qualità di vita”, ha affermato Salvatore Lucio Ficarra Direttore Generale dell’Asp nissena, che ha ricordato l’importanza dell’adesione alle campagne di screening oncologici che l’Asp ha attivato già da tempo, rivolte ai cittadini che “possono aderire come e quando vogliono- ha aggiunto- rientrando nella fascia target si prevede la totale gratuità degli esami che noi facciamo”.

Anche questa volta verranno messi a disposizione degli spazi e dei locali appositamente allestiti per ospitare l’evento. Dalle ore 9 alle ore 13 saranno presenti, per dare informazioni sugli screening oncologici alla mammella, colon-retto e cervice uterina, non soltanto medici ma anche operatori sanitari e volontari, dato il coinvolgimento degli Ordini delle Professioni Sanitarie e delle Associazioni di Volontariato. Verranno inoltre effettuati consulti specialistici sulla prevenzione del melanoma.

“Il nostro obiettivo è quello di raggiungere quante più persone possibili – ha dichiarato Giovanni D’Ippolito Presidente dell’OMCeO nisseno – per fare informazione e quindi prevenzione. L’iniziativa, frutto del lavoro sinergico tra Istituzioni e anche della grande disponibilità dimostrata da operatori sanitari e volontari, ci ha permesso fino ad ora di registrare una buona adesione da parte della popolazione e dunque ci auguriamo che anche a San Cataldo i numeri possano darci ragione”.