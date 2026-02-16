Open Fiber su via Manzoni: “Sempre disponibili a risolvere segnalazioni, nonostante lavori conclusi anche 5 anni fa”

GELA. A seguito del comunicato stampa diramato dal Comune di Gela in merito alle condizioni del manto stradale di Via Manzoni, Open Fiber si trova costretta a dover precisare alcuni passaggi. Desta particolare sorpresa il riferimento a zone della città dove i lavori per la realizzazione della rete in fibra ottica risultano conclusi e collaudati nel 2021 (5 anni fa).

Come è noto all’amministrazione comunale e ai suoi tecnici, sebbene siano ampiamente trascorsi dal collaudo i due anni previsti dalla normativa, Open Fiber si è resa sempre disponibile a risolvere le segnalazioni ricevute pur non avendo alcun obbligo formale.

Tale fattivo spirito di collaborazione, in aggiunta, si è all’epoca tradotto nel ripristino dell’intera carreggiata di Via Manzoni e nella musealizzazione di Via di Bartolo, oltre che in decine di altri interventi anche recenti relativi a ripristini di strade ammalorate richiesti dal Comune e dallo stesso sindaco. Preso atto della situazione denunciata dall’amministrazione comunale, Open Fiber rinnova la sua disponibilità a intervenire nel pieno e stringente rispetto della normativa vigente”.