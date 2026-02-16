Niscemi, Musumeci: “Contro di me campagna di strumentalizzazione”

“Queste sono settimane alimentate particolarmente da una campagna di strumentalizzazione imbastite dai nostri avversari che vorrebbero demolire una, stavo per dire una delle poche, persone perbene che la politica italiana abbia avuto negli ultimi anni. Mi riferisco a Niscemi, alla frana. Io sarei il responsabile numero uno di quello che non si è fatto in 28 anni”. Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, alla presentazione della proposta italiana per la strategia industriale marittima europea, a Roma. “Quando tua nipote ti dice ‘nonno, ma io continuo a credere in te’ questa è una domanda che non avrei mai voluto ricevere da mia nipote che vive nell’orgoglio del nonno, persona perbene, onesta, scrupolosa e intransigente, dice mia nipote – aggiunge – Quando io parlo con i miei nipoti, faccio un’analisi comparativa fra l’attività politica e l’attività del navigante. Quando ti imbarchi non sai che mare trovi, puoi trovare il mare calmo, i marosi con i quali devi necessariamente combattere. L’importante è tenere ferma la rotta e non smarrire la serenità”. (ANSA).