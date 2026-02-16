Salute

Redazione 1

Niscemi. Conferito all’Anas sistema monitoraggio con impianto semaforico sulla Sp11 in corrispondenza della frana

Lun, 16/02/2026 - 19:04

NISCEMI. Lo scorso fine settimana, a seguito di vari tavoli tecnici sulla viabilità e sul monitoraggio convocati dalla Protezione Civile Nazionale con il coinvolgimento del COC e della Prefettura di Caltanissetta, è stato conferito ad Anas l’incarico di installare un sistema di monitoraggio con impianto semaforico sulla SP11, in corrispondenza del tratto interessato dal coronamento della frana.

Entro il pomeriggio odierno il sistema, collegato alle stazioni IGV mediante tecnologia sviluppata dai tecnici Anas, è stato reso pienamente operativo e posto in gestione al COC, che ne assumerà la completa conduzione e responsabilità.

