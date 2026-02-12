Salute

Mussomeli, rinnovate cariche sociali Pro Loco: Zina Falzone Presidente e Cinzia Frangiamore vice

Carmelo Barba

Gio, 12/02/2026 - 20:00

MUSSOMELI – “Continuerò a metterci passione, impegno e cuore, con l’obiettivo di rendere la nostra comunità sempre più viva, unita e orgogliosa della propria identità, ha commentato la tre volte riconfermata presidente della Pro Loco di Mussomeli, Zina Falzone. Infatti, si è tenuta lo scorso 6 febbraio l’Assemblea dei soci del sodalizio che ha eletto, fra rinnovi e nuovi ingressi, il consiglio di Amministrazione che, come da statuto, ha votato le nuove cariche: Zina Falzone presidente, Cinzia Frangiamore vicepresidente , Rita Schifano segretaria, Emanuela Scannella tesoriere, Enza Esposito, Alfonsina Palumbo e Miguel Avila, consiglieri; Giuseppe Lo Muzzo supervisore, e Rita Catania revisore dei conti. “L’entusiasmo non ci manca – ha chiosato la nuova vice presidente Cinzia Frangiamore, la voglia di lavorare per la nostra comunità neppure. Speriamo di continuare a dare il nostro contributo per rendere viva la nostra Mussomeli, valorizzando il territorio, promuovendo attività ludiche, sportive e culturali”. Intanto, continuano le iscrizioni alla Pro Loco fino alla scadenza del 31 marzo 2026.

