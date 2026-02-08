Mussomeli, rendiconto 2024: conti in sicurezza e più autonomia finanziaria

MUSSOMELI – Nei prossimi giorni il Consiglio comunale di Mussomeli sarà chiamato ad esaminare il Rendiconto della gestione 2024, già approvato dalla Giunta municipale e corredato dal parere favorevole dei revisori dei conti. Il documento contabile certifica un percorso di rafforzamento strutturale delle finanze comunali, confermando la solidità economica dell’Ente e il pieno rispetto degli equilibri di bilancio previsti dalla normativa vigente. Dai dati ufficiali emerge una crescita costante e significativa del risultato di amministrazione nel triennio 2022-2024: ANNO 2022: € 4.977.428,84: ANNO 2023: € 5.999.424,81; ANNO 2024: € 8.382.820,31. Un incremento complessivo di oltre 3,4 milioni di euro in tre anni, frutto di una gestione improntata a prudenza, responsabilità e sostenibilità finanziaria. Particolarmente rilevante è il miglioramento della parte disponibile del risultato di amministrazione, indicatore chiave della reale capacità finanziaria dell’Ente: 2022: – € 1.858.605,14; 2023: – € 1.094.940,25; 2024: + € 668.935,95. Il passaggio, nel 2024, da un valore negativo a uno positivo rappresenta un risultato di grande rilievo, segnando il superamento di una criticità storica e il recupero di concreti margini di autonomia finanziaria. A confermare ulteriormente la solidità dei conti è l’andamento della cassa comunale, cresciuta da circa 1,2 milioni di euro nel 2022 a oltre 5,3 milioni di euro nel 2024, senza ricorrere all’anticipazione di tesoreria. Il Comune di Mussomeli non si trova in condizioni di disavanzo, non è soggetto a piano di riequilibrio finanziario e non versa in stato di dissesto, rispettando pienamente gli equilibri di bilancio. «Il Rendiconto 2024 – dichiara il sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania – rappresenta un risultato di grande valore per la nostra comunità. I numeri certificano il lavoro serio e responsabile portato avanti in questi anni, che ci ha consentito di rafforzare i conti dell’Ente, superare criticità storiche e restituire al Comune margini concreti di autonomia finanziaria. Il passaggio a una parte disponibile positiva e la crescita costante della cassa comunale dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta. Oggi possiamo guardare al futuro con maggiore fiducia, programmare nuovi investimenti e migliorare ulteriormente i servizi per i cittadini di Mussomeli». I risultati conseguiti pongono basi solide per una programmazione futura più efficace e orientata allo sviluppo, confermando Mussomeli come un Comune più solido, affidabile e pronto ad affrontare le sfide dei prossimi anni.