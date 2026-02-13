Mussomeli, contributo per trasporto scolastico 2025 minori con disabilità

MUSSOMELI -Il Comune di Mussomeli comunica che è aperto l’avviso pubblico per la concessione di contributi economici alle famiglie con figli minori con disabilità, frequentanti scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, anche in Comune diverso da quello di residenza, per sostenere le spese di trasporto scolastico. L’importo del contributo è pari a € 500 per studenti che frequentano scuole nel Comune di Mussomeli; € 600 per studenti che frequentano scuole in altro Comune. I requisiti principali sono:Residenza nel Comune di Mussomeli; Mancato utilizzo del servizio di trasporto pubblico locale; Iscrizione e frequenza alla scuola dell’infanzia, primaria (elementari) o secondaria di 1° grado (media); Certificazione di handicap ai sensi della L. 104/92 art.3 c.3 o diagnosi funzionale valida; Servizio di trasporto organizzato autonomamente dalla famiglia. Per presentare la domanda, utilizzare il modulo disponibile sul link https://www.comune.mussomeli.cl.it/…/novita_326.html. I termi della domanda decorrono dal 12/02/2026 al 12/03/2026