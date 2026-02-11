Montedoro. Il sindaco Renzo Bufalino nominato Responsabile dell’area amministrativa e demografica al Comune

MONTEDORO. Il sindaco Renzo Bufalino è stato nominato dalla Giunta comunale Responsabile dell’area Amministrativa e dell’area Demografica, Statistica e Socio-Assistenziale del Comune.

Una nomina, quella del primo cittadino, legata al fatto che le aree Amministrativa e Demografica – Statistica – Socio-Assistenziale risultano privi del Responsabile di Servizio Amministrativo e Responsabile del Servizio Demografico, Statistico – Socio-Assistenziale. Nelle more che l’Amministrazione provveda alla predisposizione degli atti necessari per procedere all’assunzione della figura apicale necessaria nel rispetto delle procedure concorsuali previste dalle norme, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, è stato deciso di affidare temporaneamente l’incarico al sindaco Renzo Bufalino.

In tal modo il Comune di Montedoro, che ha sempre avuto un funzionario responsabile dell’area Amministrativa ed un funzionario responsabile dell’area Demografica, Statistica – Socio-Assistenziale, avrà la possibilità di ricostituire tali posizioni garantendo un corretto espletamento di funzioni e servizi espletati da questi uffici comunali.

La nomina del sindaco è da considerare eccezionale, temporanea e finalizzata a garantire, nel breve termine, il funzionamento dell’ufficio e permettere, in presenza di gravi limitazioni alle assunzioni, di individuare un idoneo funzionario cui attribuire le funzioni previste dalla legge. L’incarico avrà durata temporale sino al prossimo 30 giugno.