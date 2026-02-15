Italia. Bimbo con cuore bruciato: medici, condizioni gravi ma stabili

Ancora stabili ma molto gravi le condizioni sanitarie di Tommaso, il bimbo di 2 anni ricoverato al Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Lo rende noto il bollettino diffuso dall’Azienda sanitaria dei Colli di cui l’ospedale fa parte, autorizzata a diffondere con cadenza giornaliera lo stato di SALUTE del piccolo, “salvo diversa necessita'”.

“Alle ore 14 del 15/02/2026 le condizioni cliniche del piccolo paziente che ha ricevuto il trapianto in data 23/12/2025 si presentano stabili, in un quadro di grave criticita’. Il piccolo e’ ricoverato in terapia intensiva sotto stretto monitoraggio assistenziale e strumentale e di consulenze specialistiche. Allo stato il paziente permane in lista trapianto fino a nuova valutazione” recita il bollettino. “Si ritiene necessario ribadire che il Polo di Cardiochirurgia dell’Azienda dei Colli e’ da sempre in rete con le principali strutture mediche del Paese che si occupano della materia. La Direzione, nel ribadire il proprio impegno ad assicurare trasparenza e collaborazione con le autorita’ ispettive e giudiziarie, garantisce ogni supporto necessario alle determinazioni clinico – terapeutiche ed assistenziali assunte dai medici curanti nell’esclusivo interesse del paziente” conclude la nota.