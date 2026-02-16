Salute

Insulti sessisti sui social a Barbara Floridia, la solidarietà del M5S all’Ars

Redazione 1

Lun, 16/02/2026 - 15:01

Il gruppo parlamentare del M5S all’Ars esprime massima solidarietà alla senatrice Barbara Floridia, oggetto di squallidi e vergognosi insulti a sfondo sessista sui social.

“È inaccettabile – dice il capogruppo Antonio De Luca – che il pur comprensibile dissenso politico possa sfociare in violenti e vili attacchi personali e in squallidi insulti sessisti come quelli di cui è stata oggetto in queste ore sui social la nostra collega.

Bene ha fatto Barbara, cui esprimiamo la nostra vicinanza, a denunciare pubblicamente questi luridi attacchi. I social non possono e non devono essere il terreno sul quale squallidi personaggi siano liberi di sfogare impunemente le proprie frustrazioni alimentando sentimenti violenti che invece dovremmo cercare di contrastare in qualsiasi modo”

