Salute

Frana Niscemi: sindaco, “Il ritorno della Premier offre certezze, siamo soddisfatti”

Redazione

Frana Niscemi: sindaco, “Il ritorno della Premier offre certezze, siamo soddisfatti”

Lun, 16/02/2026 - 14:47

Condividi su:

“La premier e’ tornata per fare il punto della situazione. E’ una cosa che da’ certezze alla citta’ e ai cittadini. Siamo pienamente soddisfatti. Ci sara’ un commissario straordinario solo per Niscemi, il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano che ha gia’ una struttura e tutto questo per accelerare i tempi”.

E’ quanto ha affermato il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti a margine dell’incontro con la premier Giorgia Meloni e il capo della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, oggi a Niscemi per un incontro con il sindaco, un comitato di cittadini e per un nuovo sopralluogo nelle aree colpite dalla frana. 

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta